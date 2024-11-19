Російський дрон влучив у багатоповерхівку у Глухові, вибухи в Києві, США анонсували виділення військової допомоги та у невизнаній Абхазії президент пішов у відставку — Суспільне зібрало головні новини станом на ранок 19 листопада.

Атака на Глухів

Російські військові вдарили по Глухову на Сумщині близько 23.20. У місті було чути два вибухи. Як повідомляє кореспондент Суспільного з місця події, безпілотник влучив у багатоквартирний будинок. Є загиблі та поранені, їх кількість уточнюється.

Нині у багатоповерхівці триває розбір завалів, під ними можуть бути люди, повідомляє кореспондент Суспільного.

Вибухи в Києві

В столиці за ніч двічі оголошували повітряну тривогу. Під час другої — У Києві чули звуки вибухів, ймовірно, вони прозвучали за містом, передає кореспондент Суспільного.

За інформацією Повітряних сил України, місто намагалися атакувати безпілотники. На Київщині працювала протиповітряна оборона (ППО), повідомили в ОВА.

США найближчими днями оголосять про новий пакет допомоги

Сполучені Штати Америки найближчими днями планують оголосити про нову партію військової допомоги Україні. Він включатиме засоби протиповітряної оборони й бронетехніку. Про це повідомила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд на засіданні Ради Безпеки ООН.

"Ми нарощуватимемо підтримку України і найближчими днями оголосимо про нову партію військової допомоги", — сказала вона.

Вона додала, що майбутній пакет включатиме засоби протиповітряної оборони й бронетехніку.

Контекст: вашингтонська адміністрація президента Джо Байдена активно підтримує Україну, надаючи значні фінансові та військові ресурси. Ця допомога включала постачання озброєнь, навчання українських військових і гуманітарну допомогу на загальну суму понад 59 млрд доларів.

Президент невизнаної Абхазії подав у відставку

Президент самопроголошеної республіки Абхазія Аслан Бжанія подав заяву про відставку, відповідно до досягнутої угоди в ході переговорів між представниками влади республіки та опозиції. Про це повідомляє його пресслужба.

Умовою відставки президента є звільнення захопленого протестувальниками комплексу урядових будівель 19 листопада. Якщо вони цього не зроблять, Бжанія відкликає заяву.

Якщо цього не станеться, то в той же день парламент Абхазії розгляне заяву про відставку. Виконувачем обов'язків лідера республіки стане віцепрезидент Бадра Гунба.

Причина відставки: громадяни невизнаної республіки незадоволені новою інвестиційною угодою з Росією, силоміць проникли на територію комплексу урядових будівель, знісши ворота. Вони закликали президента піти у відставку.