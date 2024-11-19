Південна Корея визначить свою позицію щодо допомоги зброєю Україні після обговорень з українським посланцем, який планує відвідати Сеул.

Про це повідомляє агентство Yonhap з посиланням на співробітника адміністрації південнокорейського президента.

Зазначається, що високопоставлений чиновник, який супроводжував президента Південної Кореї Юн Сук Йоля під час його візиту до Бразилії на саміт Групи 20, сказав журналістам, що, хоча США поділилися своїм рішенням із Сеулом, між двома союзниками не було жодних дискусій щодо надання Південною Кореєю зброї Україні.

Раніше Юн заявляв, що Південна Корея може переглянути свою політику відмови від постачання летальної зброї Україні в залежності від масштабів військового співробітництва між Північною Кореєю та Росією.

Чиновник сказав, що якщо Росія і Північна Корея продовжуватимуть співпрацювати на війні в Україні, то необхідно буде допомогти Україні “посилити можливості самооборони”.

"Це питання вимагає ретельного вивчення та координації між Організацією Північноатлантичного договору, США, їх союзниками, включаючи Південну Корею", — додав чиновник.

Чиновник також розповів, що США повідомили Південній Кореї про своє рішення дозволити Україні використовувати американські ракети ATACMS для ударів углиб Росії.

Раніше Bloomberg з посиланням на свої джерела писав, що перемога Дональда Трампа на виборах президента США змушує Південну Корею переосмислити можливість відправки зброї безпосередньо в Україну. За словами чиновника, який побажав залишитися неназваним, оскільки обговорення є закритим і триває, уряд президента Юн Сок Йоля змушений враховувати позицію новообраного президента США, щоб вирішити, чи варто змінювати свою давню політику відмови від надання летальної допомоги Києву.

Сеул тривалий час опирався закликам західних союзників задіяти свої величезні військові запаси і напряму відправити зброю чи боєприпаси в Україну, вирішивши замість цього допомогти Києву нелетальною допомогою. Однак розгортання Північною Кореєю до 12 000 військовослужбовців у Росії — за оцінками США — змінило цю позицію, і Юн заявив, що пряма участь Пхеньяна в конфлікті становить загрозу для безпеки його країни.

“Ми не виключаємо підтримки зброєю”, — заявив Юн. — Якщо ми надамо зброю, то в першу чергу розглядатимемо оборонні озброєння”.