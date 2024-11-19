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Південна Корея екстрадувала до США росіянина та вʼєтнамця
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Південна Корея екстрадувала до США росіянина та вʼєтнамця

Юрій Свиридюк
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Юн Сок Йоль та Джо Байден
Президент США Джо Байден (праворуч) тисне руку президенту Південної Кореї Юн Сук Йолю (ліворуч) під час їхньої зустрічі в Овальному кабінеті Білого дому, Вашингтон, США, 26 квітня 2023 року. AP/Evan Vucci

Одного росіянина та одного громадянина В’єтнаму нещодавно екстрадували до Сполучених Штатів (США) після затримання в Південній Кореї на початку цього року.

Про це повідомляє Міністерство юстиції Південної Кореї.

Росіянин Євген Птіцин (імʼя опублікували російські медіа — ред.) перебуває під слідством американської влади за підозрою у використанні програми для шифрування даних, а згодом вимаганні біткойнів на 16 мільйонів доларів США в обмін на їх розшифровку.

Тим часом в’єтнамець також перебуває під слідством США за підозрою в приховуванні 67 мільйонів доларів незаконних доходів на банківському рахунку під назвою американської медіагрупи. Його імʼя ЗМІ не поширюють.

Міністерство заявило, що Сеул відстежив підозрюваних після того, як у травні отримав судовий ордер після запиту на їх арешт від уряду США.

Підозрюваних затримали відповідно в міжнародному аеропорту Інчхон у травні та червні.

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