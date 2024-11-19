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У Глухові на Сумщині безпілотник влучив у багатоповерхівку: є загиблі та поранені
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У Глухові на Сумщині безпілотник влучив у багатоповерхівку: є загиблі та поранені

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Юрій Свиридюк
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Влучання безпілотника у багатоповерхівку в Глухові на Сумщині, 19 листопада 2024 року. Суспільне Суми/Олександр Соломко

У Глухові на Сумщині безпілотник влучив у багатоквартирний будинок. Станом ранок відомо про шість загиблих, з них одна дитина.

Про це повідомили в Обласній військовій адміністрації (ОВА).

Також відомо про 12 поранених людей, з них дві дитини. За даними ОВА, армія РФ атакувала двома "Шахедами" один із гуртожитків у Глухові. Нині аварійно-рятувальні роботи тривають. Під завалами ще можуть знаходитись мешканці. Наслідки атаки уточнюються.

Російські військові вдарили по Глухову близько 23.20. У місті було чути два вибухи. Нині у багатоповерхівці триває розбір завалів, під ними можуть бути люди, повідомляє кореспондент Суспільного.

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