У Глухові на Сумщині безпілотник влучив у багатоквартирний будинок. Станом ранок відомо про шість загиблих, з них одна дитина.

Про це повідомили в Обласній військовій адміністрації (ОВА).

Також відомо про 12 поранених людей, з них дві дитини. За даними ОВА, армія РФ атакувала двома "Шахедами" один із гуртожитків у Глухові. Нині аварійно-рятувальні роботи тривають. Під завалами ще можуть знаходитись мешканці. Наслідки атаки уточнюються.

Російські військові вдарили по Глухову близько 23.20. У місті було чути два вибухи. Нині у багатоповерхівці триває розбір завалів, під ними можуть бути люди, повідомляє кореспондент Суспільного.