ДСНС: за декілька днів погода в Україні значно погіршиться

За декілька днів погода в більшості регіонів України значно погіршиться. Очікується значний дощ та сніг.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

21-23 листопада у більшості регіонів України, а 24 листопада у східних областях очікується значний дощ та сніг, пориви вітру 15-20 м/с. В Карпатах сильні снігопади, хуртовини та пориви вітру 25-30 м/с.

В Україні, крім південної частини, прогнозуються сильний сніг висотою 3-15 см (в Карпатах 20-50 см), на дорогах ожеледиця. Місцями спостерігатиметься ожеледь та налипання мокрого снігу.

"Закликаємо пішоходів та водіїв бути обережними та за можливості не планувати у ці дні поїздки на далекі відстані", — йдеться у повідомленні.

Погодні умови призведуть до ускладнення роботи енергетичних та комунальних підприємств та порушення руху транспорту, додали в ДСНС.