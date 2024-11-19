Євросоюз направить "політичну місію" до Грузії

Європейський Союз (ЄС) направить "політичну місію" до Грузії, щоб вивчити те, що відбувається в країні після виборів. Поки невідомо, коли вона прибуде до країни.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель на брифінгу за підсумками засідання міністрів закордонних справ 27 країн спільноти в Брюсселі.

"Ми направимо політичну місію до Грузії, щоб дослідити, що сталося", — сказав він.

За його словами, учасники місії будуть говорити безпосередньо з грузинською опозицією та громадянським суспільством. Боррель не уточнив, коли саме буде направлена місія.

"Ми запросимо місію Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ, щоб дати нам оцінку того, що сталося", — додав він.

Глава дипломатії підкреслив, що "двері ЄС залишаться відкритими для Грузії". Проте, як каже Боррель, курс грузинського уряду "звертає Грузію з шляху євроінтеграції".

Що відомо про вибори у Грузії

Керівна партія Грузії "Грузинська мрія" перемогла на парламентських виборах, які відбулися 26 жовтня. Як повідомили у Центральній виборчій комісії, в результаті підрахунку 99% голосів партія отримала 53,92% (1 118 836 голосів). Отже, у новому складі парламенті у "Грузинська мрія" отримала 88 мандатів, а опозиція – 62.

Опозиційні партії та коаліції не визнають підсумки парламентських виборів у Грузії та планують мітинги. Вони відмовляються входити до парламенту та отримувати мандати. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала це голосування "російським" і "тотально сфальсифікованим".

ЦВК наголошує, що місія спостереження ОБСЄ оцінила вибори як позитивні. Крім того, аудит, проведений американською компанією, нібито не виявив жодних недоліків.

Чиновники Євросоюзу кажуть, що проросійський уряд віддаляє Грузію від євроінтеграції. Також Брюссель звинувачує Тбілісі в ухваленні законів, які не відповідають європейським стандартам: захист ЛГБТ та свобода преси.