У ПриватБанку стався збій

Увечері 18 листопада у застосунку від ПриватБанку "Приват24" – стався збій. Користувачі скаржаться, що не можуть авторизуватися та зайти у програму.

Причина збою наразі невідома. ПриватБанк у своїх соцмережах наразі не повідомив про збій чи причину. Власники аккаунтів онлайн-банкінгу у коментарях до публікацій у Facebook ПриватБанку пишуть, що мають проблеми із застосунком.

Згодом на сайті зʼявився банер, де пояснили, що виникли складнощі в роботі деяких сервісів банку. Проте фахівці вже працюють над цим.

Банер у ПриватБанку про проведення технічних робіт. Скріншот

Деякі користувачі пишуть, що не можуть зайти у застосунок, мають проблеми із входом через веб-версію, а деякі — не можуть розрахуватися карткою.