Міністр оборони Великої Британії Джон Хілі відмовився коментувати використання Україною англо-французьких ракет Storm Shadow сьогодні.

Про це повідомляє BBC news.

"Це загрожує операційній безпеці, і єдина особа, яка отримує вигоду від публічних дебатів, — Путін", — сказав Хілі в Палаті громад.

Він додав, що напередодні розмовляв зі своїм американським колегою, а пізніше планує поговорити з міністром оборони України.

Повторюючи коментарі прем’єр-міністра про те, що Велика Британія повинна "подвоїти" свою підтримку України, Хілі додав, що Британія продовжить працювати в тісній координації зі Сполученими Штатами Америки.

Великобританія та Франція поставили Україні ракети Storm Shadow, але вони залишаються під тими ж обмеженнями, що й донедавна були під американськими ракетами ATACMS.

17 листопада NYT з посиланням на джерела повідомила, що президент США Джо Байден після місяців запитів Києва дав згоду на використання проти Росії американських ракет ATACMS радіусом дії 300 кілометрів.

Згодом видання Le Figaro повідомило, що Україна зможе бити вглиб РФ французько-британськими ракетами SCALP/Storm Shadow.