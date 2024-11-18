Міненерго: у більшості регіонів застосовуються графіки обмеження споживання

У більшості регіонів у понеділок, 18 листопада, застосовуються графіки обмеження споживання електроенергії, запроваджені внаслідок масованої ракетної атаки росіян, яка відбулася напередодні. Енергетики відновили живлення для майже 150 тисяч споживачів.

Про це зранку 18 листопада повідомляє пресслужба Міненерго.

“Вчора зранку росія здійснила чергову масовану атаку на українську енергетичну систему. Ворог завдав ударів по об’єктах генерації та передачі електроенергії в різних регіонах країни. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків атак”, — зазначили енергетики.

Зазначається, що внаслідок російської атаки сьогодні з 06:00 до 22:00 діють графіки погодинних відключень у більшості регіонів України. Про будь-які зміни з енергопостачанням потрібно дізнаватися на офіційних ресурсах своїх обленерго.

Відключень не передбачено для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують понад 80 % електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови.

“Закликаємо всіх раціонально використовувати електроенергію. Ощадливе споживання електроенергії зменшує навантаження на енергосистему”, — наголошують енергетики.

За даними Міненерго, минулої доби енергетики відновили живлення для 148 898 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій.

Ситуація на ЗАЕС

Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14.13 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Імпорт

На поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови загальним обсягом 3427 МВт*год та потужністю 338 МВт.

Раніше стало відомо, що у деяких регіонах за вказівкою Укренерго зранку скасували графіки відключень.

Після масштабної атаки РФ на енергооб'єкти 17 листопада в Укренерго повідомили, що в Україні з 6:00 до 22:00 18 листопада діятимуть відключення електроенергії.

Вранці у неділю, 17 листопада, російські війська завдали масованого ракетного удару по території України. Вибухи пролунали одразу в кількох містах та регіонах — зокрема, у Києві, Одесі, Миколаєві, Запоріжжі, на Дніпропетровщині та Черкащині. Через атаку є загиблі та поранені, у країні застосовувався режим екстрених відключень електроенергії.

17 листопада під час масованого обстрілу з боку РФ сили протиповітряної оборони збили 144 повітряні цілі — 102 ракети і 42 БпЛА. Протиповітряна оборона працювала майже у всіх регіонах України.

Загалом, за попередніми даними, радіотехнічні війська Повітряних Сил ЗСУ виявили та здійснили супровід 210 повітряних цілей — 120 ракет та 90 БпЛА.