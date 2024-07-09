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Норвегія передасть Україні запчастини для гелікоптерів Sea King
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Норвегія передасть Україні запчастини для гелікоптерів Sea King

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Україна отримає від Норвегії запчастини для вертольотів Sea King. Ці деталі допоможуть підтримати експлуатацію та технічне обслуговування цих бортів, які Німеччина передала ще у січні.

Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано сайті уряду Норвегії.

"Як співголова коаліції Maritime Capability Coalition, Норвегія вважає успіхом, щоб Україна була здатна розбудувати свою береговий охорону та збільшити свої морські можливості якомога швидше. Норвегія передає запасні частини для Sea King, щоб допомогти підтримати експлуатацію та технічне обслуговування гелікоптерів, переданих Україні Німеччиною", – заявив норвезький міністр оборони Бйорн Арільд Грам.

Зазначається, що гелікоптери Sea King перебували на озброєнні Норвегії з 1973 до 2023 року, а ніні їх замінили вертольоти SAR Queen. Самі ж Sea King досягли максимальної кількості годин нальоту, і тому їх не можна передавати.

"Я радий, що запчастини від наших списаних Sea Kings можуть допомогти змінити ситуацію на краще для України та сприяти зусиллям зі створення української берегової охорони", — сказав міністр закордонних справ Норвегії.

Німеччина вирішила передати Україні шість Sea Kings, а Велика Британія планує надати ще три.

31 січня цтого року Німеччина передала Україні партію військової допомоги, до якої, зокрема, увійшли броньована техніка, боєприпаси й ракети для IRIS-T, а також 6 багатоцільвих гелікоптерів Sea King Mk41 із запчастинами.

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