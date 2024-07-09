Станом на ранок 9 липня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 553 410 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1220 військових.
З техніки російські окупанти втратили:
- танків ‒ 8178 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15704 (+19) од,
- артилерійських систем – 15015 (+49) од,
- РСЗВ — 1115 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 880 (+0) од,
- літаків — 361 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11922 (+29),
- крилаті ракети ‒ 2389 (+36),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20212 (+62) од,
- спеціальна техніка ‒ 2516 (+13)
Дані уточнюються.
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