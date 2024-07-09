Президент США Джо Байден анонсував нові заходи щодо зміцнення протиповітряної оборони України після російських ударів по Україні 8 липня, які забрали життя щонайменше 37 людей.

Про це йдеться у повідомленні Білого дому.

"Ракетні удари Росії, в результаті яких загинули десятки українських мирних жителів, а найбільша дитяча лікарня Києва отримала пошкодження і постраждала, є жахливим нагадуванням про жорсткість Росії. Дуже важливо, щоб світ продовжував підтримувати Україну",— йдеться у заяві.

Байден сказав, що на зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським у рамках саміту НАТО у Вашингтоні має намір знову заявити про непохитну підтримку України зі сторони США.

Він заявив, що Штати із союзниками оголосять "про нові заходи щодо зміцнення протиповітряної оборони України", щоб допомогти захистити українські міста та громадянське населення від російських ударів.

Масований обстріл України 8 липня

Близько 10 ранку Росія розпочала масовану ракетну атаку на Україну. Станом на 11:00 внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах. Відомо про щонайменше 27 загиблих та 82 постраждалих. Уламками ракети пошкоджено будівлю дитячої лікарні "Охматдит". Також зруйновано під'їзд житлового будинку у Шевченківському районі Києва. Серед загиблих — діти.

У районній військовій адміністрації Кривого Рогу повідомили про 10 загиблих та 47 поранених. Також під обстрілом опинилося Дніпро. Загалом на Дніпропетровщині відомо про щонайменше 68 травмованих, серед них – троє підлітків, повідомили в ОВА.

Президент Володимир Зеленський повідомив про 37 загиблих та понад 170 поранених внаслідок ударів по містах України 8 липня. Також пошкоджені дитячі садки, пологовий будинок, коледж, бізнес-центр та житлові будинки.