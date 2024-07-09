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У Бєлгороді заявили про ракетний обстріл: є загиблі та поранені
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У Бєлгороді заявили про ракетний обстріл: є загиблі та поранені

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Обстріл Бєлгорода 9 липня
Обстріл Бєлгорода, Росія, 9 липня 2024 року. Telegram/Настоящий Гладков

У російському Бєлгороді в результаті ракетного удару загинула одна людина і ще два отримали поранення. В обстрілі звинуватили Україну.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

У своєму Telegram він розповів, що одного з поранених шпиталізували, а другому надали медичну допомогу на місці.

"За попередньою інформацією, в місті Бєлгороді вибиті вікна в трьох приватних будинках і в 12 квартирах восьми багатоквартирних будинків, осколками посічені два автомобілі. Також пошкоджені три господарчі суб'єкти та два соціальних об'єкти",— пише губернатор.

Крім того, за його словами, уламками ракет пошкоджений дах будинку та автомобіль у селищі Майський поблизу Бєлгорода.

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