Кабінет міністрів визначив перелік випадків, за яких заклади охорони здоров’я державної та комунальної форм власності можуть надавати платні медичні та додаткові послуги пацієнтам, що не покриваються програмою медичних гарантій.

Як повідомляє пресслужба уряду, відповідна постанова набуде чинності з 1 січня 2025 року.

За яких випадків пацієнти або інші фізичні та юридичні особи повністю оплачуватимуть медичні послуги:

звернення пацієнта без направлення лікаря, крім випадків, коли направлення не вимагається відповідно до законодавства;

надання медпослуг закладами охорони здоров’я за договорами з юридичними особами;

надання медпослуг у закладах охорони здоровʼя сектору безпеки і оборони та Державного управління справами пацієнтам, які не належать до прикріпленого контингенту;

надання медпослуг, які не покриваються за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

В уряді зазначають, що постанова дозволить чітко визначити, які медичні послуги покриваються за програмою медичних гарантій, а які — ні. До моменту набрання постановою чинності МОЗ планує переглянути таблицю зіставлення таким чином, щоб програма медичних гарантій чітко визначила перелік послуг, який гарантується кожному пацієнту, інші ж медичні послуги можуть надаватись платно.

Також постанова визначає випадки, за яких пацієнти здійснюватимуть оплату лише за додаткові послуги, сама ж вартість медичної послуги покриватиметься коштом програми медичних гарантій. Ідеться про:

надання медпослуг за місцем проживання (вдома) чи перебування пацієнта за умови, якщо це є побажанням пацієнта, а не обумовлено його медичним станом;

можливість самостійно обрати особистого лікаря при отриманні спеціалізованої медичної допомоги в плановому порядку в стаціонарних умовах;

перебування в палаті із підвищеним рівнем комфорту та сервісу за запитом пацієнта.

Усі заклади охорони здоров’я державної та комунальної форми власності мають оприлюднити на своїх офіційних сайтах та розмістити на інформаційних стендах у приміщеннях лікарень повну інформацію з переліком платних медичних послуг із зазначенням їх вартості, а також повний перелік безоплатних медичних послуг, що надаються в межах програми державних гарантій обслуговування населення.

Надання платних медичних послуг має обов’язково оформлятися відповідними підтвердними документами та вноситися до електронної системи охорони здоров’я із зазначенням джерела оплати, а розрахунок здійснюється виключно в безготівковій формі. Заклади охорони здоров’я зможуть самостійно визначати вартість платних медичних послуг.

Ті медзаклади, що діють у формі установи, матимуть змогу здійснювати додаткову господарську діяльність, відповідно до їх статутів, самостійно встановлюючи плату за неї.