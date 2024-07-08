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Boeing визнав провину щодо шахрайства під час розслідування двох авіакатастроф. Компанія заплатить штраф
АВІАСПОЛУЧЕННЯСШАСудСвіт

Boeing визнав провину щодо шахрайства під час розслідування двох авіакатастроф. Компанія заплатить штраф

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Літак Boeing
Літак Boeing 737 Max 9 у міжнародному аеропорту після тестового польоту, 18 листопада 2020 року, США. AP/Ted S. Warren

Компанія Boeing визнала провину у шахрайстві у справі щодо двох авіатрощ літаків 737 MAX у 2018—2019 роках. Унаслідок цього загинуло 346 людей. Тепер авіабудівник має сплатити штраф у понад 243 мільйони доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Міністерство юстиції США 30 червня запропонувало Boeing угоду – визнати провину щодо шахрайства. Компанія мала час до кінця тижня, аби погодитися на це або відповідати перед судом за звинуваченням у змові. Мовиться про неправдиві заяви Boeing Федеральному авіаційному управлінню щодо нового програмного забезпечення. Це заощадило гроші, вимагаючи менш інтенсивного навчання пілотів.

Так Boeing погодився на цю угоду. Її розкритикували родини жертв авіакатастроф. Вони вимагали, аби компанія постала перед судом та понесла важчі фінансові наслідки.

Представник Boeing підтвердив, що "досягнув принципової згоди щодо умов резолюції з Міністерством юстиції".

Виробник літаків у межах домовленостей погодився витратити протягом наступних трьох років щонайменше 455 мільйонів доларів для того, щоби посилити безпеку та програми комплаєнсу.

Окрім того, правлінню компанії доведеться зустрітися з родичами загиблих в авіакатастрофах, йдеться у заяві.

Також угода передбачає наявність незалежного спостерігача. Він повинен публічно подавати щорічні звіти про прогрес, щоби контролювати чи дотримується компанія вимог. Під наглядом спостерігача Boeing буде на трирічному випробувальному терміні.

Тим часом адвокати деяких сімей жертв авіакатастрофи заявили, що вони планують тиснути на суддю, який розглядає справу. Усе, аби він відхилив цю угоду.

Літак Boeing 737 MAX розбився у жовтні 2018 року в Індонезії. Тоді загинуло 189 людей. Лайнер цієї ж моделі впав в Ефіопії у березні 2019 року. Унаслідок авіатрощі загинуло 157 людей, які були на борту. У березні 2019 року експлуатацію Boeing 737 MAX заборонили у всьому світі. За даними слідства, причина обох авіатрощ – помилка у програмному забезпеченні.

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