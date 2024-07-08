Фрегат ВМС Ірану затонув у порту приписки

Фрегат Військово-морських сил Ірану IRIS Sahand затонув у порту приписки Бендер-Аббас. Судну 12 років, і воно є одним з найсучасніших надводних бойових кораблів у іранських ВМС.

Про це повідомляє Naval News.

Зазначається, що фрегат перекинувся на лівий борт, носова частина якого вище за корму. Над водою видно лише бічні частини корпусу та купол сонара. За попередньою інформацією, це сталося через "технічний збій" під час ремонту корабля.

Іранські фрегати наразі активно діють у Червоному морі, де їх підозрюють у допомозі хуситам в атаках на торгові судна. Час від часу там помічають і корабель Sahand.

Sahand — один з останніх фрегатів Ірану, які були поставлені Великою Британією до революції в країні та залишаються на озброєнні ВМС Ірану досі. Корабель мав характерні похилі борти, які могли б зменшити його радіолокаційну помітність.