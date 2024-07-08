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Вночі 8 липня Сили оборони знищили 3 із 6 ракет, якими РФ атакувала Україну — Повітряні сили
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Вночі 8 липня Сили оборони знищили 3 із 6 ракет, якими РФ атакувала Україну — Повітряні сили

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Робота ППО
Робота ППО. Повітряне командування Південь

Вночі 8 липня Росія атакувала Україну шістьма ракетами. В результаті бойової роботи Сили оборони знищили три з них.

Про це у Telegram повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

За його словами, це РФ застосувала ракети повітряного та наземного базування. Зокрема, чотири Х-101 було запущено із літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків – повітряний простір Саратовської обл. – РФ), а також та дві балістичні ракети "Іскандер-М" (райони пусків – Курська обл. – РФ, Крим).

"За результатами бойової роботи протиповітряною обороною знищено три крилаті ракети Х-101 у Житомирській та Черкаській областях", — йдеться у дописі Олещука.

8 липня Польща під час російської ракетної атаки України піднімала у небо літаки.

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