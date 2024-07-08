Вночі 8 липня Росія атакувала Україну шістьма ракетами. В результаті бойової роботи Сили оборони знищили три з них.

Про це у Telegram повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

За його словами, це РФ застосувала ракети повітряного та наземного базування. Зокрема, чотири Х-101 було запущено із літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків – повітряний простір Саратовської обл. – РФ), а також та дві балістичні ракети "Іскандер-М" (райони пусків – Курська обл. – РФ, Крим).

"За результатами бойової роботи протиповітряною обороною знищено три крилаті ракети Х-101 у Житомирській та Черкаській областях", — йдеться у дописі Олещука.

8 липня Польща під час російської ракетної атаки України піднімала у небо літаки.