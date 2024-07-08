Індус до смерті покусав змію, яка напала на нього

Мешканець Індії Сантош Лохар, який проживає неподалік міста Навада, до смерті покусав змію, яка напала на нього під час сну.

Про це повідомив журнал India Today.

У вівторок ввечері чоловік після зміни ліг спати у своєму таборі поблизу залізниці, у якій працює. Під час сну його вкусила отруйна змія. Сантош схопив змію залізним прутом і вкусив її у відповідь не один, а тричі, зрештою вбивши змію.

Він розповідає, що у його селі є повір'я, "якщо вас вкусить змія, ви повинні вкусити її у відповідь двічі, щоб нейтралізувати отруту", що чоловік і зробив.

За інформацією видання, про інцидент дізнались колеги чоловіка, з якими Лохар працює на залізниці. Вони одразу відвезли його до лікарні, де медики надали йому необхідну допомогу. Як сказали фахівці, небезпеки для здоров'я чоловіка — немає. Якого виду змія вкусила робітника, невідомо, зазначає журнал.