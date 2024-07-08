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Індус до смерті покусав змію, яка напала на нього
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Індус до смерті покусав змію, яка напала на нього

ЗМІ
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Мешканець Індії Сантош Лохар, який проживає неподалік міста Навада, до смерті покусав змію, яка напала на нього під час сну.

Про це повідомив журнал India Today.

У вівторок ввечері чоловік після зміни ліг спати у своєму таборі поблизу залізниці, у якій працює. Під час сну його вкусила отруйна змія. Сантош схопив змію залізним прутом і вкусив її у відповідь не один, а тричі, зрештою вбивши змію.

Він розповідає, що у його селі є повір'я, "якщо вас вкусить змія, ви повинні вкусити її у відповідь двічі, щоб нейтралізувати отруту", що чоловік і зробив.

За інформацією видання, про інцидент дізнались колеги чоловіка, з якими Лохар працює на залізниці. Вони одразу відвезли його до лікарні, де медики надали йому необхідну допомогу. Як сказали фахівці, небезпеки для здоров'я чоловіка — немає. Якого виду змія вкусила робітника, невідомо, зазначає журнал.

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