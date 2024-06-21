Влада південного штату Тамілнад в Індії заявила, що щонайменше 34 людини померли після вживання забороненого алкоголю. Понад 60 людей — госпіталізовані.

Про це пише Deutsche Welle.

Місцева влада Тамілнаду повідомила 20 червня, що щонайменше 34 людини померли після вживання алкоголю. Понад 60 людей все ще отримували лікування від блювоти, болю в животі та діареї.

Поліція затримала чотирьох людей за продаж незаконного алкоголю та вилучила 200 літрів алкогольного напою з вмістом метанолу. Місцева влада оголосила про "фінансову допомогу" сім'ям загиблих.

Виробництво нелегальних алкогольних напоїв поширений у Індії і випадки смерті від цих сумішей не є рідкістю. Відомо, що нелегальні постачальники додають різні хімічні речовини, зокрема пестициди та акумуляторну кислоту, до своїх продуктів, щоб підвищити силу алкоголю.

Згідно з даними ініціативи приватного сектора, Транснаціонального альянсу з боротьби з незаконною торгівлею (TRACIT) за 2023 рік йдеться, що вживання цих токсичних спиртів призводить до серйозних травм, включаючи сліпоту та смерть. Серед негативних наслідків для здоров’я – пошкодження печінки, ниркова недостатність і рак.

У 2020 році зареєстровано близько 947 смертей через вживання забороненого алкоголю, тоді як у 2021 році показник впав до 782 смерті, повідомляє TRACIT з посиланням на дані Міністерства внутрішніх справ Індії.