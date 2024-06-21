Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
В Індії понад 30 людей загинули від вживання забороненого алкоголю
ІндіяАЛКОГОЛЬСМЕРТЬСвіт

В Індії понад 30 людей загинули від вживання забороненого алкоголю

ЗМІ
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Чоловік із прапором Індії
Чоловік із прапором Індії. AP

Влада південного штату Тамілнад в Індії заявила, що щонайменше 34 людини померли після вживання забороненого алкоголю. Понад 60 людей — госпіталізовані.

Про це пише Deutsche Welle.

Місцева влада Тамілнаду повідомила 20 червня, що щонайменше 34 людини померли після вживання алкоголю. Понад 60 людей все ще отримували лікування від блювоти, болю в животі та діареї.

Поліція затримала чотирьох людей за продаж незаконного алкоголю та вилучила 200 літрів алкогольного напою з вмістом метанолу. Місцева влада оголосила про "фінансову допомогу" сім'ям загиблих.

Виробництво нелегальних алкогольних напоїв поширений у Індії і випадки смерті від цих сумішей не є рідкістю. Відомо, що нелегальні постачальники додають різні хімічні речовини, зокрема пестициди та акумуляторну кислоту, до своїх продуктів, щоб підвищити силу алкоголю.

Згідно з даними ініціативи приватного сектора, Транснаціонального альянсу з боротьби з незаконною торгівлею (TRACIT) за 2023 рік йдеться, що вживання цих токсичних спиртів призводить до серйозних травм, включаючи сліпоту та смерть. Серед негативних наслідків для здоров’я – пошкодження печінки, ниркова недостатність і рак.

У 2020 році зареєстровано близько 947 смертей через вживання забороненого алкоголю, тоді як у 2021 році показник впав до 782 смерті, повідомляє TRACIT з посиланням на дані Міністерства внутрішніх справ Індії.

Топ дня
Краматорськ, Донбас
РФ ударила по енергетиці, переговори про вступ України в ЄС розпочнуться наступного тижня. 850 день війни. Онлайн Важливо
Обстріл Харкова
Обстріл Харкова та відключення світла у вечірні години. 851 день війни Онлайн
Харків, обстріл 22 червня
За червень Росія скинула на Україну вже понад 2400 КАБів — Зеленський
23 червня світло вимикатимуть тільки у вечірні години — Укренерго
На 23 червня прогнозують вимкнення електрики з 19:00 до 23:00 Важливо
Інцидент з ексвійськовим та охороною нардепа Тищенка в Дніпрі: нацполіція Києва підтвердила участь свого співробітника
Інцидент з ексвійськовим та охороною нардепа Тищенка в Дніпрі: нацполіція Києва підтвердила участь свого співробітника

Вибір редакції
проукраїнський мітинг у Херсоні у березні 2022 року
Справа Барчуків: історія родини, яка провела 13 місяців в ув’язненні на окупованій частині Херсонщини
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Дізнайтесь більше
сім'я Хіндуджа, суд у Женеві
Найзаможніша сім'я Британії отримала тюремні терміни за експлуатацію людей
Чому Індія не підписала комюніке саміту миру — Паван Капур
Чому Індія не підписала комюніке Саміту миру — пояснили в МЗС країни
Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді
Зеленський зустрівся із прем'єром Індії Моді й обговорив співпрацю між країнами
Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді і президентка країни Драупаді Мурму
Прем'єр-міністр Індії Моді подав у відставку після виборів
На початок