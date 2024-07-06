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"Нова пошта" відкрилась у Франції
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"Нова пошта" відкрилась у Франції

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У Франції, в місті Ніцца, відкрилося відділення "Нової пошти". Це вже 14-та країна, куди масштабували послуги НП.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

У "Новій пошті" додали, що це вже соте за ліком місто в Європі, де запрацювали відділення.

У Ніцці НП працює за адресою 27 avenue Notre Dame (вулиця Нотр-Дам, 27). Там можна відправляти та отримувати посилки, документи та вантажі до 100 кг.

Графік роботи:

  • пн-пт 8:00-20:00;
  • сб 9:00-18:00.

"Нова пошта" уже має відділення в Іспанії, Естонії, Латвії, Литві, Молдові, Німеччині, Польщі, Румунії, Словаччині, Чехії, Угорщині, Італії та Великій Британії.

Доставкою з країн Європи займається Nova Post Europe — підрозділ "Нової пошти".

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