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"Нова Пошта" відкрила відділення Великій Британії
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"Нова Пошта" відкрила відділення Великій Британії

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"Нова Пошта" відкрила відділення Великій Британії
Нова Пошта. Нова Пошта/Twitter

Нова Пошта” відкрила відділення Великій Британії та запустила там кур’єрську доставку. Таким чином Британія стала 13 європейською країною, де працює компанія.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що термін доставки з України у Велику Британію становитиме від 5 днів.

Повідомляється, що у Лондоні компанія відкрила два відділення: поштове до 30 кг та вантажне до 1000 кг.

Вартість доставки з України у Велику Британію у відділення складатиме:

  • документи до 1 кг — 900 грн
  • посилки до 2 кг – 950 грн
  • посилки до 10 кг – 1500 грн
  • посилки до 30 кг – 2500 грн

Також клієнти можуть замовляти доставку посилок до 100 кг кур’єром на будь-яку адресу в Англії, Шотландії, Північній Ірландії та Вельсі.

”Ми продовжуємо масштабуватися у Європі. Минулого тижня відкрилися в Іспанії, а сьогодні відзначаємо офіційний старт роботи на ринку Великої Британії. Разом із відкриттям відділень ми запустили і кур'єрську доставку. Найближчим часом надамо можливість відправляти і отримувати посилки через мережу поштоматів нашого партнера InPost”, — сказав співвласник групи компаній NOVA (Нової пошти) В’ячеслав Климов.

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