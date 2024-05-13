“Нова Пошта” відкрила відділення Великій Британії та запустила там кур’єрську доставку. Таким чином Британія стала 13 європейською країною, де працює компанія.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що термін доставки з України у Велику Британію становитиме від 5 днів.

Повідомляється, що у Лондоні компанія відкрила два відділення: поштове до 30 кг та вантажне до 1000 кг.

Вартість доставки з України у Велику Британію у відділення складатиме:

документи до 1 кг — 900 грн

посилки до 2 кг – 950 грн

посилки до 10 кг – 1500 грн

посилки до 30 кг – 2500 грн

Також клієнти можуть замовляти доставку посилок до 100 кг кур’єром на будь-яку адресу в Англії, Шотландії, Північній Ірландії та Вельсі.

”Ми продовжуємо масштабуватися у Європі. Минулого тижня відкрилися в Іспанії, а сьогодні відзначаємо офіційний старт роботи на ринку Великої Британії. Разом із відкриттям відділень ми запустили і кур'єрську доставку. Найближчим часом надамо можливість відправляти і отримувати посилки через мережу поштоматів нашого партнера InPost”, — сказав співвласник групи компаній NOVA (Нової пошти) В’ячеслав Климов.