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Далай-лама у день свого 89-ліття спростував чутки про погане здоров'я
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Далай-лама у день свого 89-ліття спростував чутки про погане здоров'я

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Далай-лама
Далай-лама. AP

Духовний лідер Тибету Далай-лама у суботу, 6 липня, відзначає своє 89-річчя. У цей день Далай-лама, який відновлюється після операції на коліні, спростував чутки про своє погане здоров’я і заявив, що відчуває себе "фізично здоровим".

Про це пише Reuters.

У відеозверненні зі Сполучених Штатів, де він перебуває на відновлювальному лікуванні, Далай-лама розповів, що нещодавно переніс операцію на коліні, яка “створила деякі проблеми”. Однак зараз він одужує і не має жодних проблем, сказав він.

"Можливо, є люди, які намагаються ввести вас в оману щодо мого здоров'я, кажучи, що Далай-лама ліг у лікарню і проходить лікування, і так далі, роблячи так, щоб мій стан здавався важким. Не потрібно довіряти такій дезінформації. Мені майже 90, але я не відчуваю себе нездоровим, за винятком невеликого дискомфорту в ногах", — сказав Далай-лама.

Далай-лама, який популяризував буддизм на міжнародному рівні, отримав Нобелівську премію миру в 1989 році за підтримку тибетської справи у вигнанні. Він втік до Індії в 1959 році, через дев'ять років після того, як Китай відправив війська в Гімалайський регіон в 1950 році, щоб “звільнити тибетських кріпаків".

Оскільки духовний лідер старіє і бореться з проблемами зі здоров'ям, призначення його наступника стало нагальною проблемою для тибетців, які борються за більшу автономію в Китаї або повну незалежність, відзначає агенція. Тибетські буддисти вірять, що вчені монахи реінкарнуються після смерті як новонароджені.

Далай-лама заявив, що прояснить питання про спадкоємність - в тому числі про те, чи буде він реінкарнуватися і де саме, приблизно до свого 90-річчя.

Тибет — історико-географічний регіон в Центральній Азії, територіально охоплює Тибетське нагір'я. Також охоплює Китай. У квітні 1951 року анексований Китаєм. Опозиційні сили роблять спроби відновити суверенність. Історичною столицею Тибету є місто Лхаса.

На сьогодні уряд Тибету у вигнанні і перебуває в індійському місті Дхарамсала. Головою уряду до 2002 року був Далай-лама XIV.

24 червня стало відомо, що духовний лідер буддизму Тибету Далай-лама XIV, який живе у вигнанні, в неділю прибув до Нью-Йорка, щоб пройти курс лікування колін.

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