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Далай-лама прибув до Нью-Йорка
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Далай-лама прибув до Нью-Йорка

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14-й Далай-лама у лімузині
Тибетський духовний лідер 14-й Далай-лама прибуває в аеропорт Тетерборо, Нью-Джерсі, США, 23 червня 2024 року. Getty Images/Lokman Vural Elibol

Духовний лідер буддизму Тибету Далай-лама XIV, який живе у вигнанні, в неділю прибув до Нью-Йорка, щоб пройти курс лікування колін.

Про це пише Reuters.

Після прибуття його зустріли сотні прихильників і шанувальників. 88-річний Далай-лама помахав їм рукою з відкритого вікна лімузина, що під'їхав до його готелю на Мангеттені.

Попередній візит Далай-лами до США відбувся у 2017 році.

У 1959 році Далай-лама був змушений залишити Тибет і тікати до Індії. 1987 року він був нагороджений Нобелівською премією миру.

Чи зустрінеться він під час нинішньої поїздки з будь-ким із американських офіційних осіб, поки невідомо.

Як пише Reuters, минулого тижня група американських законодавців зустрілася з Далай-ламою в Індії.

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