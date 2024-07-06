Глава МЗС Молдови не виключає нових висилок дипломатів РФ із Кишинева

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой не виключає нових висилок російських дипломатів з посольства РФ у Кишиневі.

Про це повідомляє Deschide.md.

“Якщо дії продовжаться на шкоду національним інтересам Республіки Молдова, як це було з організацією так званих виборів на лівому березі Дністра, незважаючи на максимально чітку позицію влади Республіки Молдова, безумовно, цей захід залишається чинним”, — сказав Попшой.

Водночас, за його словами, треба усвідомлювати, що є перспектива взаємності і ризик опинитися у ситуації, коли молдовська дипломатична місія не зможе функціонувати.

“Нам потрібний збалансований підхід. З одного боку, у нас є національна безпека, про яку ми повинні дбати, а з іншого боку, ми повинні дбати про громадян нашої діаспори, про наші інтереси, важкий баланс, але нам потрібна прозорливість, щоб його зберегти”, — пояснив Попшой.

Під час президентських виборів у березні Росія відкрила шість виборчих дільниць ліворуч від Дністра. Вони діяли у містах Тигіна, Тираспіль, Рибниця та Григоріополь. У відповідь посол Росії в Кишиневі Олег Васнєцов був викликаний у МЗС та поінформований про те, що співробітника посольства оголошено персоною нон грата на території Республіки Молдова і той зобов'язаний залишити Молдову.

Також глава МЗС Молдови відзначив, що немає особливих надій на нормалізацію відносин із Російською Федерацією у короткі терміни. За його словами, це залежить від розвитку подій в Україні.

“Поки Росія щодня вбиває дітей, жінок, людей похилого віку, жорстоко знищує енергетичну інфраструктуру, щоб залишити людей без тепла напередодні зими, це схоже на тактику випаленої землі, що застосовувалася в монгольських війнах”, — сказав Попшой.

Згідно з новою безпековою стратегією Молдови, прийнятій наприкінці 2023 року, головну небезпеку для Республіки Молдова представляє Росія, нагадує видання.

ЄС 25 червня офіційно розпочав з Молдовою перемовини про вступ.