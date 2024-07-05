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Економічне бронювання тільки підвищить напругу в суспільстві – Краснопьоров
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Економічне бронювання тільки підвищить напругу в суспільстві – Краснопьоров

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Валентин Краснопьоров
Валентин Краснопьоров, автор YouTube-каналу "Останній капіталіст", під час інтерв'ю Суспільному. Київ, 2 липня 2024 року. Суспільне Новини/Олександр Брамський

Затвердження моделі економічного бронювання від військової служби підвищить напругу в українському суспільстві. Такої думки Валентин Краснопьоров, засновник просвітницької ініціативи "Останній капіталіст" та автор однойменного YouTube-каналу.

Про це він сказав в інтерв'ю Суспільному.

"Я радше противник економічного бронювання, ніж прихильник. На фронті воює дуже багато людей, які мали хороші статки і могли б, за такою логікою, себе забронювати. Але не змогли цього зробити. Далі – в суспільстві дуже багато людей, які працюють на менш оплачуваних роботах. І вони будуть мобілізовані. Це теж буде породжувати певне відчуття несправедливості. Чому за них роботодавець не платить, а за іншого платить?" – сказавКраснопьоров..

На його думку, запровадження економічного бронювання від військової служби має більше шансів підірвати легітимність української влади, ніж відсутність такої моделі.

“Це породжує дуже багато питань у суспільстві. У нас не може бути зараз виборів. Вибори – це основний інструмент перезавантаження легітимності. Наприклад, ми втомилися, недовіра до влади, не подобається – пройшли вибори, обрали нових. Не факт, що вони будуть кращі, не факт, що вони змінять щось, але як мінімум ми обрали нових. І ми віримо, що вони будуть по-інакшому діяти”, – зазначає Валентин Краснопьоров.

“У випадку, коли в нас зараз не може бути виборів, легітимність треба старатися тримати. І цей фактор надзвичайно важливий. І я боюсь, що в випадку такого економічного бронювання це буде проблема”, – додає він.

За словами Валентина Краснопьорова, він допускає можливість бронювання, наприклад, працівників експортних підприємств. Але не модель, за якої будь-який працедавець може сплатити за будь-якого працівника підвищений військовий збір.

Таку модель пропонує зараз законопроєкт, зареєстрований у Раді. Його планують винести на розгляд парламенту до кінця липня.

Про допустимі моделі бронювання від військової служби в умовах війни, ціни, курс долара та ситуацію зі світлом – читайте і дивіться Валентина Краснопьорова в проєкті “Ремовська інтерв’ю” незабаром.

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