Тіло командира добровольчого батальйону ОУН Миколи Коханівського, уродженця смт Приазовське Запорізької області, який загинув на Харківському напрямку біля Вовчанська, вдалося повернути з поля бою.

Про це 4 липня повідомила у соцмережах дружина військового Катерина Коханівська.

"Сьогодні мене сповістили офіційно про загибель мого коханого... Ми з побратимами опізнали його по речах: його бойовий ніж, його натільний хрестик, його шеврон ОУН, його телефон... Колись буде можна розповісти, як хлопці-відчайдухи ризикували власним життям, щоб витягти побратима. Коли дозволять хлопці. А зараз я просто їм безмірно вдячна!"

Про час та місце прощання з Миколою Коханівським повідомлять згодом, зазначила Катерина.

10 червня стало відомо, що на Харківському напрямку біля Вовчанська загинув командир добровольчого батальйону "ОУН" Микола Коханівський. Йому було 53 роки.

Що відомо про Миколу Коханівського

Микола Коханівський — український військовий та громадський діяч, керівник громадської організації "Добровольчий рух ОУН".

Народився 25 травня 1971 року в смт Приазовське Запорізької області. У 2003 році переїхав до Києва, де долучився до націоналістичного руху.

Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності.

Під час Революції гідності він очолив одну із сотень Самооборони Майдану, яку сформували переважно з членів ОУН. У січні 2014 Коханівський встановив намет на Хрещатику та створив Першу Київську сотню ОУН ім. Євгена Коновальця. Був учасником боїв на Грушевського та Інститутській. Під час революції вісім разів був поранений.

У 2017 році поліція затримала Коханівського за підозрою у стрілянині із пневматичної зброї. Як розповідала тоді дружина Коханівського Катерина для hromadske, її чоловік застосував зброю під час бійки з екскомандиром одного із взводів "Правого сектору" Русланом Качмалою.

Також Коханівського судили у справі погрому російських банків у 2016 році. 20 лютого представники добробату ОУН закидали камінням будівлю "Сбербанку Росії" та "Альфа-банку" в Києві. За це Миколі Коханівському призначили 2 роки ув’язнення з відстрочкою виконання на рік як "умовний строк".

З початком російсько-української війни Коханівський брав участь в АТО, зокрема у визволенні Маріуполя навесні 2014-го, штурмі Савур-Могили у серпні 2014, в обороні села Піски та у боях за Донецький аеропорт.

Після повномасштабного вторгнення РФ батальйон Коханівського брав участь в обороні населеного пункту Лютіж у Київській області. Пізніше — у боях на Донеччині, у районі Бахмута.

Останнім часом Микола Коханівський захищав Україну на Харківщині.