Експрезидента Бразилії звинувачують у привласненні держмайна

Колишньому президенту Бразилії Жаїру Болсонару висунули звинувачення в межах справи про присвоєння прикрас, подарованих владою Саудівської Аравії.

Про це пише Globo.

За даними видання, коли Жаїр Болсонару обіймав посаду президента, його помічники продали або спробували продати щонайменше чотири подарунки, надіслані від Саудівської Аравії та Бахрейну. Серед них коштовності вартістю $3,2 млн. Жаїра Болсонару звинувачують у привласненні державного майна, злочинній змові та відмиванні грошей.

Жаїр Болсонару був президентом Бразилії у 2019–2023 роках. Посаду глави держави він залишив 1 січня 2024 року. За кілька днів до завершення свого терміну він відлетів до США.