Експрезидент Бразилії Жаїр Болсонару переховувався у посольстві Угорщини в місті Бразиліа, поки правоохоронці розслідували ймовірну спробу державного перевороту.

Про це повідомило видання Politico.

Як зазначається, Болсонару підтвердив своє перебування в угорському дипвідомстві, після того, як газета New York Times опублікувала записи з камер відеоспостереження, де видно, як посол Угорщини Міклош Халмаї зустрів експрезидента Бразилії.

"Не буду заперечувати, що був у посольстві. Я підтримую дружні відносини з деякими очільниками держав у світі. Вони стурбовані", — розповів Болсонару, маючи на увазі дружбу з угорським прем'єр-міністром Віктором Орбаном", — пишуть журналісти.

Politico вказало, що експрезидент опинився у посольстві Угорщини через чотири дні після того, як бразильська поліція конфіскувала його паспорт і заарештувала деяких його колишніх помічників у рамках розслідування ймовірної спроби державного перевороту.

До слова, на початку лютого правоохоронці розпочали операцію Tempus Veritatis для розслідування злочинної організації, яка намагалася влаштувати державний переворот і скасувати демократичне верховенство права. Болсонару теж перебуває під слідством.

Поки експрезидент перебував у посольстві, його не могли затримати — національна влада не має права заарештовувати людей в іноземних посольствах.