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У Бразилії експрезидент переховувався в посольстві Угорщини, поки поліція розслідувала спробу держперевороту — Politico
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У Бразилії експрезидент переховувався в посольстві Угорщини, поки поліція розслідувала спробу держперевороту — Politico

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Жаїр Болсонару
Колишній президент Бразилії Жаїр Болсонару. Колишній президент Бразилії Жаїр Болсонару готується до виступу перед пресою, Бразилія, 30 червня 2023 року, фото AP/Томас Сантос

Експрезидент Бразилії Жаїр Болсонару переховувався у посольстві Угорщини в місті Бразиліа, поки правоохоронці розслідували ймовірну спробу державного перевороту.

Про це повідомило видання Politico.

Як зазначається, Болсонару підтвердив своє перебування в угорському дипвідомстві, після того, як газета New York Times опублікувала записи з камер відеоспостереження, де видно, як посол Угорщини Міклош Халмаї зустрів експрезидента Бразилії.

"Не буду заперечувати, що був у посольстві. Я підтримую дружні відносини з деякими очільниками держав у світі. Вони стурбовані", — розповів Болсонару, маючи на увазі дружбу з угорським прем'єр-міністром Віктором Орбаном", — пишуть журналісти.

Politico вказало, що експрезидент опинився у посольстві Угорщини через чотири дні після того, як бразильська поліція конфіскувала його паспорт і заарештувала деяких його колишніх помічників у рамках розслідування ймовірної спроби державного перевороту.

До слова, на початку лютого правоохоронці розпочали операцію Tempus Veritatis для розслідування злочинної організації, яка намагалася влаштувати державний переворот і скасувати демократичне верховенство права. Болсонару теж перебуває під слідством.

Поки експрезидент перебував у посольстві, його не могли затримати — національна влада не має права заарештовувати людей в іноземних посольствах.

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