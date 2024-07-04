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Росію закликали припинити втручатися в роботу європейських супутників
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Росію закликали припинити втручатися в роботу європейських супутників

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Міжнародний союз електрозв’язку закликав Росію негайно припинити втручання в роботу європейських супутників. Нацрада зверталася до Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ) стосовно втручання у супутниковий сигнал українських телепрограм з вимогою швидкої та чіткої реакції на дії РФ.

Про це повідомляє Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.

"Упродовж останніх трьох місяців маємо новий етап інформаційної війни російської федерації проти України – втручання у супутниковий сигнал українських телеканалів. Посилаючи на супутник сигнал значно більшої потужності, що призводить до змін сигналу українських каналів, Росія вставляє свої пропагандистські передачі у програми українських каналів", — йдеться у повідомленні.

У Нацраді зазначили, що за період із 20 лютого по 9 травня 2024 року було зафіксовано щонайменше 12 випадків втручання у роботу супутникових комунікацій. Джерела цих втручань, за інформацією операторів, були розташовані на території Московської області РФ, анексованого Криму та тимчасово окупованих територіях південних регіонів України.

Ці дії призвели до створення завад або заміни оригінального сигналу ворожим на понад 40 українських телеканалах та одній радіостанції, які транслюються через супутники ASTRA-4A і EUTELSAT HOTBIRD.

Національна рада поінформувала про ці атаки низку міжнародних організацій, зокрема Міжнародний союз електрозв’язку (МСЕ), Європейську організацію супутникового зв’язку (EUTELSAT IGO), Керівний комітет Ради Європи з питань медіа та інформаційного суспільства (CDMSI), ЮНЕСКО,  Групу європейських регуляторів аудіовізуальних медіапослуг (ERGA), Європейську платформу регуляторних органів (EPRA) та Чорноморський форум регуляторних органів телерадіомовлення (BRAF).

Міжнародний союз електрозв’язку (МСЕ) розглянув серію скарг від України, Франції, Нідерландів, Швеції та Люксембургу щодо втручання РФ в роботу європейських супутників протягом останніх місяців.

Сторони, які поскаржилися, заявили, що інциденти з глушінням сигналу GPS загрожували контролю повітряного руху і переривали дитячі телеканали, щоб показувати "насильницькі кадри війни в Україні".

У заяві Радіорегламентарного комітету МСЕ зазначається, що перешкоди в роботі французьких та шведських супутникових мереж могли бути спричинені джерелами, що розташовані в районах Москви, Калінінграда та Павлівки, що є "надзвичайно тривожним і неприйнятним".

МСЕ засудив низку інцидентів із російським втручанням у роботу супутникових систем європейських країн  і закликав РФ негайно припинити будь-які навмисні дії, спрямовані на створення шкідливих завад для частотних присвоєнь інших адміністрацій.

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