Спека до 40 градусів: якою буде погода в Україні з 8 липня

Наступного тижня, зокрема 8, 10 та 12 липня, в Україні триматиметься спекотна погода. Подекуди температура сягатиме +40-41°C.

Таке прогнозує синоптикиня Наталка Діденко.

Сильна спека триватиме в Україні протягом усього тижня 8-14 липня, оікрім західних областей.

Максимальна температура повітря становитиме +33 — +37°C. На півдні, сході та в багатьох центральних областях буде +35 — +39, а місцями навіть до +40°C. Домінуватиме суха погода з високою пожежною небезпекою.

"Важливо мати запас води, запланувати за можливості побути цей період із дітьми чи старшими людьми десь трохи далі від асфальту та ближче до гір чи хоча б тінистих садків, річок та ставків", — радить експертка.

Протягом вихідних 6-7 липня, як обіцяє Діденко, в Україні буде сухо та сонячно.

Сильна спека передбачається на сході, півдні та в центрі країни — +32+37°C. На заході очікується +26+32°C. На півночі впродовж суботи-неділі буде +28+32°C.

Також Український гідрометеорологічний центр пише, що 4-7 липня в Україні, крім західних, Житомирської та Вінницької областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.