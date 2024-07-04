Днями Міністерство внутрішніх справ повідомило, що потенційно замінованими залишаються понад 144 квадратних кілометри — це близько третини всієї української території. До категорії "замінованих" також відносять озера, канали та річки, які з початком повномасштабного вторгнення Росії часто ставали місцем боїв або використовувалися сторонами як природні перешкоди, дно яких дотепер може приховувати нерозірвані міни та боєприпаси.

Розмінування під водою технічно складніший процес, який вимагає особливої підготовки та більше часу.

Команда Суспільного поспостерігала за спецпідрозділом рятувальників, які за допомогою дронів та водолазів на Миколаївщині під водою розмінували понад 40 гектарів.