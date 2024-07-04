Туреччина провела антитерористичну операцію у кількох районах на півночі Іраку

Військово-повітряні сили Туреччини провели повітряну операцію на півночі Іраку, під час якої знищили 37 об'єктів курдських бойовиків, зокрема, укриття та склади.

Про це повідомляє турецьке Міністерство оборони у соцмережі X.

Зазначається, що операція проводилась в районах Метіна, Гара, Хакурк, Канділ і Асос на півночі Іраку.

"Було знищено 37 об'єктів терористів, що складалися з печер, укриттів, складів і об'єктів, які використовувала терористична організація. Багато терористів було нейтралізовано в результаті повітряної операції", — йдеться у повідомленні. Також вказується, що під час операції було вжито всіх запобіжних заходів, щоб не завдати шкоді невинним людям, дружнім підрозділам, історичним і культурним цінностям та навколишньому середовищу.

У березні цього року міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер заявляв, що країна готується до "масштабної антитерористичної операції" на півночі Іраку. Її метою, за його словами, буде створення "коридору безпеки" глибиною 30-40 кілометрів вздовж кордону Туреччини.