РФ на війні в Україні втратила 1200 військових за добу — Генштаб

Станом на ранок 4 липня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 547 470 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1200 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків — 8132 (+9) од,
- бойових броньованих машин — 15600 (+17) од,
- артилерійських систем — 14777 (+65) од,
- РСЗВ — 1115 (+0) од,
- засоби ППО — 878 (+2) од,
- літаків — 360 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11694 (+26),
- крилаті ракети — 2342 (+6),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 19923 (+73) од,
- спеціальна техніка — 2468 (+4).
Дані уточнюються.