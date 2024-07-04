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РФ на війні в Україні втратила 1200 військових за добу — Генштаб
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РФ на війні в Україні втратила 1200 військових за добу — Генштаб

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Генштаб ЗСУ втрати ворога, війна в Україні, армія РФ
Російські військовослужбовці патрулюють зруйновану частину металургійного комбінату імені Ілліча в Маріуполі 18 травня 2022 року. AP

Станом на ранок 4 липня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 547 470 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1200 військових.

З техніки окупанти РФ втратили:

  • танків — 8132 (+9) од,
  • бойових броньованих машин — 15600 (+17) од,
  • артилерійських систем — 14777 (+65) од,
  • РСЗВ — 1115 (+0) од,
  • засоби ППО — 878 (+2) од,
  • літаків — 360 (+0) од,
  • гелікоптерів — 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11694 (+26),
  • крилаті ракети — 2342 (+6),
  • кораблі /катери — 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 19923 (+73) од,
  • спеціальна техніка — 2468 (+4).

Дані уточнюються.

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