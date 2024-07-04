НовиниВійнаВибори в СШАМобілізаціяВідключення світлаІсторіїЄСВідеоЗлочини РФРозслідуванняУкраїна і НАТОТОП РегіонівЄвро-2024ХарківщинаЗброяКорупція
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На представницю уряду Франції напали невідомі перед виборами
ФРАНЦІЯВИБОРИКРИМІНАЛПодіїСвіт

На представницю уряду Франції напали невідомі перед виборами

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Пріска Тевено
Представниця уряду Пріска Тевено виступає з промовою в Єлисейському палаці в Парижі, 3 липня 2024 р. Getty Images/LUDOVIC MARIN

Декілька людей напали на офіційну представницю уряду Франції Пріску Тевено та трьох її помічників у комуні Медон-ла-Форе на південний захід від Парижа.

Про це повідомив прем'єр-міністр Габріель Атталь у Х.

"Сьогодні ввечері кандидатка Пріска Тевено та члени її передвиборчої команди зазнали нападу чотирьох людей у ​​Медоні, коли вони розклеювали передвиборчі плакати", — написав він.

Прем'єр засудив напад і закликав покласти край насильству та ненависті.

За даними BFMTV, у нападі брали участь близько 15 людей. За даними Le Parisien, на Тевено та її помічників напали п'ятеро людей, двох помічників представника уряду госпіталізували.

AFP передає, що прокуратура розпочала розслідування, у справі затримали чотирьох осіб, троє з яких є неповнолітніми. Про їхні мотиви поки що нічого не відомо.

Топ дня
Часів Яр
Обстріли Донеччини, Естонія передала Україні ЗРК малої дальності. 864 день війни. Онлайн Важливо
Зеленський про морську стратегію
Україна працює над новою морською стратегією — Зеленський
Автоцистерна зіткнулася з маршруткою: в ДТП на Рівненщині загинуло 14 людей
Автоцистерна зіткнулася з маршруткою: в ДТП на Рівненщині загинуло 14 людей
Електрика 7 липня в Україні
7 липня із 7:00 до 15:00 в українців буде світло — Укренерго Важливо
заступник голови Меджлісу Наріман Джелял
"Розголос працює — і доказом цьому є моє звільнення". Інтерв'ю Нарімана Джеляла після полону Ексклюзивно

Вибір редакції
"Гострі картузи" на Харківщині
"Приїхали, розклалися, пошукали цілі, уразили". Як воюють"Гострі картузи" на Харківщині
будівництво військового меморіального кладовища
"Пошани ми не отримали". Що відбувається з будівництвом Національного військового меморіального кладовища
проукраїнський мітинг у Херсоні у березні 2022 року
Справа Барчуків: історія родини, яка провела 13 місяців в ув’язненні на окупованій частині Херсонщини
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Нова пошта у Франції
"Нова пошта" відкрилась у Франції
Марін Ле Пен
Ле Пен розповіла, як діятиме прем'єр від партії ультраправих щодо допомоги Україні у разі перемоги на виборах
Марін Ле Пен
Французькі ультраправі, ймовірно, не наберуть більшості, — опитування
Протести в Парижі
У Парижі після перших результатів екзитполів парламентських виборів спалахнули протести
На початок