На представницю уряду Франції напали невідомі перед виборами

Декілька людей напали на офіційну представницю уряду Франції Пріску Тевено та трьох її помічників у комуні Медон-ла-Форе на південний захід від Парижа.

Про це повідомив прем'єр-міністр Габріель Атталь у Х.

"Сьогодні ввечері кандидатка Пріска Тевено та члени її передвиборчої команди зазнали нападу чотирьох людей у ​​Медоні, коли вони розклеювали передвиборчі плакати", — написав він.

Прем'єр засудив напад і закликав покласти край насильству та ненависті.

За даними BFMTV, у нападі брали участь близько 15 людей. За даними Le Parisien, на Тевено та її помічників напали п'ятеро людей, двох помічників представника уряду госпіталізували.

AFP передає, що прокуратура розпочала розслідування, у справі затримали чотирьох осіб, троє з яких є неповнолітніми. Про їхні мотиви поки що нічого не відомо.