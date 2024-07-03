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Росія призупинила участь в ПА ОБСЄ
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Росія призупинила участь в ПА ОБСЄ

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РФ призупинила участь в ПА ОБСЄ
РФ призупинила участь в ПА ОБСЄ. AP

Державна дума та Рада Федерації Росії ухвалили заяву про призупинення участі делегації РФ у Парламентській асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі. РФ також припинить сплачувати внески в ПА ОБСЄ.

Про це повідомляє телеграм-канал Ради Федерації у середу, 3 липня.

У спільній заяві верхньої та нижньої палат парламенту РФ Парламентську асамблею ОБСЄ звинувачують в "упереджених дискримінаційних підходах, подвійних стандартах та тотальній русофобії, неготовності до предметної дискусії", а також у "крайній деградаціії" ПА ОБСЄ як механізму міжпарламентської взаємодії.

Зазначається, що голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко доручила направити телеграму про ухвалене рішення на сесію Парламентської асамблеї, яка проходить цими днями в Румунії.

Як пише Радіо Свобода, "останньою крапкою" в ситуації, що склалася, російські парламентарії назвали нібито "демонстративну" відмову Румунії у видачі віз членам делегації Росії для участі в щорічній сесії ПА ОБСЄ в Бухаресті.

Румунія раніше відмовила у видачі віз членам російської делегації у зв'язку з агресією Росії проти України.

У лютому голова комітету Держдуми з міжнародних справ та лідер ЛДПР Леонід Слуцький заявляв, що членів російської делегації в рамках роботи асамблеї "нікуди не запрошують".

Росія не брала участі у чотирьох засіданнях та сесіях Парламентської асамблеї ОБСЄ: у Великій Британії у 2022 році, Канаді та Вірменії у 2023 році та в Австрії цього року. У квітні Рада Держдуми призупинила виплату внесків Парламентській асамблеї ОБСЄ за 2023 рік.

Парламентська асамблея Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) 29 червня ухвалила резолюцію із визнанням дій Росії геноцидом українського народу та необхідністю деколонізації РФ.

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