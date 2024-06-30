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Парламентська асамблея ОБСЄ визнала дії Росії геноцидом українського народу — резолюція
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Парламентська асамблея ОБСЄ визнала дії Росії геноцидом українського народу — резолюція

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Парламентська асамблея ОБСЄ визнала дії Росії геноцидом українського народу
Парламентська асамблея ОБСЄ визнала дії Росії геноцидом українського народу . Телеграм Павла Фролова

Парламентська асамблея Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) ухвалила резолюцію із визнанням дій Росії геноцидом українського народу та необхідністю деколонізації РФ.

Про це у суботу, 29 червня, повідомив народний депутат, член парламентської делегації Павло Фролов.

“В день відкриття літньої сесії у Бухаресті ПА ОБСЄ ухвалила резолюцію із засудженням 10-ти річної збройної агресії РФ проти України, якою визнала дії військово-політичного керівництва РФ та її збройних сил у ході повномасштабного вторгнення геноцидом українського народу”, — зазначив Фролов.

Документ також визначає деколонізацію РФ необхідною передумовою для встановлення міцного миру, додав нардеп.

Фролов також окреслив головне із 70 пунктів резолюції ПА ОБСЄ:

  • заклик усіх 53 країн-учасниць ОБСЄ докладати зусиль для деокупації Криму та усіх окупованих територій України шляхом підтримки Формули миру та Кримської платформи;
  • заклик держав ОБСЄ створити Спеціальний трибунал для притягнення до відповідальності РФ за злочини, скоєні в ході агресивної війни проти України, провести на міжнародному та національному рівнях розслідування масових звірств, вбивств, тортур, зґвалтувань армії РФ;
  • підкреслюється необхідність швидкого запуску механізму використання заморожених російських активів на користь України, країнам ОБСЄ пропонується приєднуватись до Угоди про Міжнародний Реєстр збитків, завданих Україні агресією РФ;
  • президентські вибори 2024 року в РФ визнаються підтасованими та такими, що підривають легітимность усієї виборчої системи РФ;
  • підтримка створення Міжнародної коаліції з повернення українських дітей, а також забезпечення звільнення українських військовополонених та цивільних осіб;
  • заклик заборонити імпорт російського зрідженого газу до Євросоюзу, реекспорт та транзит через порти ЄС.

Сесія ПА ОБСЄ триватиме по 3 липня.

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