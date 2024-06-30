Парламентська асамблея ОБСЄ визнала дії Росії геноцидом українського народу

Парламентська асамблея Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) ухвалила резолюцію із визнанням дій Росії геноцидом українського народу та необхідністю деколонізації РФ.
Про це у суботу, 29 червня, повідомив народний депутат, член парламентської делегації Павло Фролов.
“В день відкриття літньої сесії у Бухаресті ПА ОБСЄ ухвалила резолюцію із засудженням 10-ти річної збройної агресії РФ проти України, якою визнала дії військово-політичного керівництва РФ та її збройних сил у ході повномасштабного вторгнення геноцидом українського народу”, — зазначив Фролов.
Документ також визначає деколонізацію РФ необхідною передумовою для встановлення міцного миру, додав нардеп.
Фролов також окреслив головне із 70 пунктів резолюції ПА ОБСЄ:
- заклик усіх 53 країн-учасниць ОБСЄ докладати зусиль для деокупації Криму та усіх окупованих територій України шляхом підтримки Формули миру та Кримської платформи;
- заклик держав ОБСЄ створити Спеціальний трибунал для притягнення до відповідальності РФ за злочини, скоєні в ході агресивної війни проти України, провести на міжнародному та національному рівнях розслідування масових звірств, вбивств, тортур, зґвалтувань армії РФ;
- підкреслюється необхідність швидкого запуску механізму використання заморожених російських активів на користь України, країнам ОБСЄ пропонується приєднуватись до Угоди про Міжнародний Реєстр збитків, завданих Україні агресією РФ;
- президентські вибори 2024 року в РФ визнаються підтасованими та такими, що підривають легітимность усієї виборчої системи РФ;
- підтримка створення Міжнародної коаліції з повернення українських дітей, а також забезпечення звільнення українських військовополонених та цивільних осіб;
- заклик заборонити імпорт російського зрідженого газу до Євросоюзу, реекспорт та транзит через порти ЄС.
Сесія ПА ОБСЄ триватиме по 3 липня.