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Як обміняти водійське посвідчення після 2 років його дії — пояснили в МВС
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Як обміняти водійське посвідчення після 2 років його дії — пояснили в МВС

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Обміняти посвідчення водія за 2 роки
Водійське посвідчення. УНІАН

Обміняти посвідчення водія можна, записавшись у терміналі МВС чи взявши талон через е-запис. Потім потрібно прийти з декількома документами в сервісний центр і сплатити державну послугу.

Алгоритм розписали в Міністерстві внутрішніх справ.

Обміняти посвідчення водія можна не раніше закінчення терміна дії документа.

Спочатку потрібно взяти талон через електронний запис або в терміналі у сервісному центрі МВС. Потім потрібно прийти до сервісного центру МВС на визначений час з такими документами:

  • паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання);
  • довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
  • посвідчення водія, що підлягає обміну;
  • медична довідка (на час дії воєнного стану не обов’язкова).

Паспорт, витяг про місце проживання та РНОКПП можна показати в "Дії".

Якщо перше посвідчення водія має лише електронну версію без друку на пластиковому бланку, у сервісному центрі треба показати е-посвідчення з "Дії".

Орієнтовна вартість — 572 грн за бланк посвідчення та адмінпослуги сервісного центру МВС, 294 грн за логістичні витрати, може бути також нарахована комісія банку.

Отримати готове посвідчення водія можна у день звернення до сервісного центру МВС. Посвідчення водія може отримати лише власник. Заявка розглядається протягом трьох днів, окремо надаються логістичні послуги.

Отримання водійських прав в Україні

У січні в Україні оновився алгоритм підготовки в автошколі та складання іспитів для отримання посвідчення водія — практичну підготовку можна розпочати лише після складання іспиту з теорії.

В травні міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що у МВС розробляють нові правила здачі екзаменів, щоб мінімізувати корупцію під час навчання та складання іспитів на водійські права.

13 липня Верховна рада ухвалила в цілому законопроєкт № 7354, що дозволяє майбутнім водіям самостійно вивчати теоретичну частину, не відвідуючи для цього автошколу.

З 1 січня 2024 року уряд підвищив вартість видачі прав водія, складання іспитів та реєстрації авто.

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