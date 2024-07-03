Помічниця нардепа Миколи Тищенка у червні 2023 року зареєструвала громадську організацію під назвою "ТСК Нацресурс". Назва дублює тимчасову слідчу комісію Верховної ради, проміжний звіт якої ВРУ не прийняла у травні 2023-го.

Про це повідомляє рух "Чесно".

У матеріалі ідеться, що помічниця депутата Тищенка Евеліна Андрієвська зареєструвала організацію 14 червня 2023 року.

За даними Верховної ради, Андрієвська працює помічницею Тищенка за зарплату. Вона працювала з ним, коли Тищенко був ресторатором і телеведучим, до його депутатства.

За місяць до того, третього травня 2023 року, Верховна рада не затвердила проміжний звіт тимчасової слідчої комісії "Нацресурс", яку ініціював Тищенко і яка мала розслідувати ймовірні факти неефективності Держагентств лісових та водних ресурсів та Держекоінспекції.

Тож у травні минулого року ТСК припинила свою діяльність, але Тищенко продовжував "діяти" від імені цієї ТСК: звітував у соцмережах, як проводить виїзні засідання, перевіряє лісгоспи та розслідує незаконну вирубку лісів.

Що Тищенко робив, нібито перебуваючи в складі ТСК Верховної ради

Згідно із законом про тимчасові слідчі комісії ВР України, її члени за дорученням комісії та показавши посвідчення, можуть безперешкодно заходити до будь-яких установ, незалежно від їхньої форми власності та режиму секретності. Але Тищенко робив це, коли вже не був членом жодної ТСК.

Так, у липні минулого року він повідомив, що разом із Нацполіцією викрив ботоферму в одному з київських офісів. Тищенко стверджував, що цю інформацію він дізнався зі звернень громадян у ТСК "Нацресурс".

Протягом року Тищенко регулярно писав про викриття колцентрів і ботоферм в різних містах України — нібито в межах роботи ТСК. До того ж, прикриваючись слідчою комісією, нардеп повідомляв також про перевірки об’єктів інфраструктури.

Що цьому передувало

За матеріалами ДБР генеральний прокурор України повідомив про підозру чинному нардепу Миколі Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Про це в ДБР повідомили 25 червня.

Раніше в соцмережах розповсюдили відео, зняте у Дніпрі, на якому видно, як люди в одязі кольору хакі та балаклавах на вулиці утримують чоловіка у цивільному. Як повідомили Суспільному у поліції, чоловіка у цивільному утримували та завдали йому тілесних ушкоджень. Також з’явилося відео із початком конфлікту. На ньому — народний депутат України Микола Тищенко.

У мережі повідомляють, що чоловік у цивільному — Дмитро Павлов, який проходив службу в спецпідрозділі Kraken ГУР МО. Згодом у Telegram-каналі спецпідрозділу Kraken опублікували допис та підтвердили, що чоловіком у цивільному на відео є колишній військовослужбовець спецпідрозділу.

У Facebook народного депутата Миколи Тищенка з’явилася публікація, в якій стверджується, що "під час проведення обшуків шахрайських ботоферм на представників поліції було здійснено напад: завдано тілесних ушкоджень середньої тяжкості та розбито боді-камеру".

"Після завдання кількох ударів слідчому, який працював на обшуку, чоловік у білій футболці на відео намагався втекти, а також демонстративно зняв штани перед поліцейським під час складання на нього заяви", — написав він.

В поліції зазначили, що ані місцеві, ані правоохоронці з області не співпрацювали з Тищенком і не брали участі у проведенні обшуків.

Тищенко про начебто причетність Павлова до ботоферм

21 червня нардеп Олексій Гончаренко запустив стрим засідання сесії Верховної ради, під час якого поставив питання Миколі Тищенку щодо інциденту в Дніпрі 20 червня.

"Він там є начальником безпеки ботоферми «Девʼяточки», яка налічує 120 кол-центрів по Україні. Він разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводилися слідчі дії, і спровокував поліцейського", — відповів Тищенко, зазначивши, що має відеопідтвердження. Водночас він заперечив, що має охорону.