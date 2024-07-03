Президент України Володимир Зеленський у середу, 3 липня, зустрівся з Головою 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Деннісом Френсісом. Це перший за майже 30 років візит до України Голови Генасамблеї.

Про це повідомив Зеленський у Телеграм.

Зеленський повідомив, що Україна найближчим часом винесе на розгляд Генасамблеї ООН проєкт резолюції щодо ядерної безпеки та безпеки ядерних об’єктів України, з акцентом на Запорізькій АЕС.

“Дякую за підтримку першого Саміту миру й підсумкового комюніке. Одним із практичних результатів Саміту може стати нова резолюція щодо ядерної безпеки та безпеки ядерних об’єктів України, з акцентом на Запорізькій АЕС. Проєкт такої резолюції Україна найближчим часом винесе на розгляд Генасамблеї”, — зазначив президент.

Голова Генасамблеї ООН зазначив, що під час візиту мав змогу побачити на власні очі наслідки війни та зрозуміти виклики, які стоять перед українським народом, а також потреби України.

Френсіс підтвердив подальшу солідарність Генеральної Асамблеї ООН з Україною, наголосив на необхідності дотримання всіма членами організації Статуту ООН і відзначив стійкість та мужність українців.