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Голова 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Френсіс прибув в Україну і зустрівся з Зеленським
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Голова 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Френсіс прибув в Україну і зустрівся з Зеленським

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Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Головою 78-ї сесії Генасамблеї ООН
Президент України Володимир Зеленський у середу, 3 липня, зустрівся з Головою 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Деннісом Френсісом. Скрін відео ОПУ

Президент України Володимир Зеленський у середу, 3 липня, зустрівся з Головою 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Деннісом Френсісом. Це перший за майже 30 років візит до України Голови Генасамблеї.

Про це повідомив Зеленський у Телеграм.

Зеленський повідомив, що Україна найближчим часом винесе на розгляд Генасамблеї ООН проєкт резолюції щодо ядерної безпеки та безпеки ядерних об’єктів України, з акцентом на Запорізькій АЕС.

“Дякую за підтримку першого Саміту миру й підсумкового комюніке. Одним із практичних результатів Саміту може стати нова резолюція щодо ядерної безпеки та безпеки ядерних об’єктів України, з акцентом на Запорізькій АЕС. Проєкт такої резолюції Україна найближчим часом винесе на розгляд Генасамблеї”, — зазначив президент.

Голова Генасамблеї ООН зазначив, що під час візиту мав змогу побачити на власні очі наслідки війни та зрозуміти виклики, які стоять перед українським народом, а також потреби України.

Френсіс підтвердив подальшу солідарність Генеральної Асамблеї ООН з Україною, наголосив на необхідності дотримання всіма членами організації Статуту ООН і відзначив стійкість та мужність українців.

Голова 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Френсіс прибув в Україну і зустрівся з Зеленським
Президент України Володимир Зеленський у середу, 3 липня, зустрівся з Головою 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Деннісом Френсісом. ОПУ

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