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Президент Фінляндії закликав Європу перейти до "економіки воєнного часу"
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Президент Фінляндії закликав Європу перейти до "економіки воєнного часу"

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Александр Стубб
Президент Фінляндії Александр Стубб на полях Глобального саміту миру у Швейцарії, 15 червня 2024 року. REUTERS/Denis Balibouse/Pool

Європі необхідно перейти до "економіки воєнного часу", об'єднати замовлення на озброєння та розвивати оборонну промисловість у довгостроковій перспективі

Про це розповів президент Фінляндії Александр Стубб в інтерв'ю агентству Bloomberg.

Він зазначив, що Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) також має "вийти за межі своїх червоних ліній" та енергійніше фінансувати військову промисловість.

У квітні західні ЗМІ повідомили, що Євросоюз має намір відродити план "Союз ринків капіталу" (CMU) з метою отримання сотень мільярдів євро на прискорене нарощування оборонного потенціалу блоку, доведення мінімального рівня військових витрат країн-членів до 2% ВВП.

За оцінкою Європейського центрального банку (ЄЦБ), тільки для досягнення такого цільового показника військових витрат ЄС необхідно шукати щороку 75 млрд євро.

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