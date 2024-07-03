Президент Фінляндії закликав Європу перейти до "економіки воєнного часу"

Європі необхідно перейти до "економіки воєнного часу", об'єднати замовлення на озброєння та розвивати оборонну промисловість у довгостроковій перспективі

Про це розповів президент Фінляндії Александр Стубб в інтерв'ю агентству Bloomberg.

Він зазначив, що Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) також має "вийти за межі своїх червоних ліній" та енергійніше фінансувати військову промисловість.

У квітні західні ЗМІ повідомили, що Євросоюз має намір відродити план "Союз ринків капіталу" (CMU) з метою отримання сотень мільярдів євро на прискорене нарощування оборонного потенціалу блоку, доведення мінімального рівня військових витрат країн-членів до 2% ВВП.

За оцінкою Європейського центрального банку (ЄЦБ), тільки для досягнення такого цільового показника військових витрат ЄС необхідно шукати щороку 75 млрд євро.