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Пентагон уклав нові договори на виробництво ракет ATACMS та засобів для F-16
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Пентагон уклав нові договори на виробництво ракет ATACMS та засобів для F-16

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Керована ракета великої дальності ATACMS. Lockheed Martin

Міністерство оборони США уклало контракти із Lockheed Martin на виробництво ракет ATACMS та засобів радіоелектронної боротьби для винищувачів F-16.

Про це йдеться в опублікованій Міністерством оборони США заяві.

На виробництво тактичних ракет Army Tactical Missile System (ATACMS) виділять 226 850 900 доларів. Їх вироблятимуть для постачання Польщі, Естонії, Латвії, Литві та Марокко. У контракті зазначено, що роботи мають завершити до 30 грудня 2028 року.

Другий контракт на суму понад 520 мільйонів доларів торкається виробництва засобів радіоелектронної боротьби для винищувачів F-16, які планується поставляти військово-повітряним силам Тайваню, Словаччини, Болгарії, Марокко та Бахрейну. Термін виконання робіт за контрактом — 30 червня 2028 року.

Раніше стало відомо, що Пентагон уклав контракт з цією ж компанією на виробництво 870 ракет Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE), вартістю 4,5 млрд доларів. Їх використовують для систем протиповітряної оборони Patriot.

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