У Києві у ЖК "Республіка", що в Голосіївському районі столиці, ввечері 2 липня сталася пожежа.
Про це повідомляє кореспондент Суспільного.
Як розповіли Суспільному у столичному ДСНС, попередньо, жертв немає.
"2 липня о 21:38 надійшло повідомлення про пожежу на бульв. Тадея Рильського. Сталось загоряння утеплювача з розповсюдженням полумʼя на веранду багатоповерхівки на площі 70 кв. м. Ліквідація триває", — повідомили столичні надзвичайники у Фейсбуці.
На місці працює 38 вогнеборців та 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки.
У Києві сталася пожежа в ЖК "Республіка" 2 липня 2024 року. Суспільне Новини/Олексій Мандзій
У Києві сталася пожежа в ЖК "Республіка". Суспільне Новини/Олексій Мандзій
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