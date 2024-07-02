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У Києві сталася пожежа в ЖК "Республіка"
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У Києві сталася пожежа в ЖК "Республіка"

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У Києві сталася пожежа в ЖК "Республіка"
У Києві сталася пожежа в ЖК "Республіка", 2 липня 2024 року. Суспільне Новини/Олексій Мандзій

У Києві у ЖК "Республіка", що в Голосіївському районі столиці, ввечері 2 липня сталася пожежа.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного.

Як розповіли Суспільному у столичному ДСНС, попередньо, жертв немає.

"2 липня о 21:38 надійшло повідомлення про пожежу на бульв. Тадея Рильського. Сталось загоряння утеплювача з розповсюдженням полумʼя на веранду багатоповерхівки на площі 70 кв. м. Ліквідація триває", — повідомили столичні надзвичайники у Фейсбуці.

На місці працює 38 вогнеборців та 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

У Києві сталася пожежа в ЖК "Республіка"
У Києві сталася пожежа в ЖК "Республіка" 2 липня 2024 року. Суспільне Новини/Олексій Мандзій

У Києві сталася пожежа в ЖК "Республіка"
У Києві сталася пожежа в ЖК "Республіка". Суспільне Новини/Олексій Мандзій

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