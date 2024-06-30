Ракетна атака на Київ: є пошкодження житлового будинку в Оболонському районі

Внаслідок ракетного удару 30 червня зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі Києва.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

За попередніми даними, є пошкодження багатоповерхового житлового будинку.

Міський голова Віталій Кличко згодом уточнив, що загоряння виникло на 8 та 9 поверхах.

За його словами, двом постраждалим жінкам медики надають допомогу на місці. В них - гостра реакція на стрес.

Водночас один з жителів будинку у коментарі кореспондентці Суспільного сказав, що у будинку міг вибухнути балон з газом, адже балконні перекриття вціліли: вилетіли лише вікна.

Інший очевидець зазначив, що пожежа почалася за кілька хвилин після вибуху. За його словами, рятувальні служби прибули на місце оперативно.

Станом на 20:30, як передає кореспондентка Суспільного, пожежу загасили.