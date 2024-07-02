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Новий посол України у Чехії Зварич та ще троє диппредставників вручили президенту країни вірчі грамоти
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Новий посол України у Чехії Зварич та ще троє диппредставників вручили президенту країни вірчі грамоти

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Василь Зварич і Петр Павел
Новопризначений посол України у Чехії Василь Зварич предає главі Чехії Петеру Павелу (праворуч) вірчі грамоти, Прага, 2 липня 2024 року. Х/Петр Павел

Сьогодні, 2 липня, чеський президент Петр Павел прийняв вірчі грамоти у чотирьох новопризначених послів у країні, серед яких — очільник посольства України у Республіці Чехія Василь Зварич.

Про це глава Чехії повідомив у соцмережі Х.

"Вітайте. Іспанія, Індія, Замбія та Україна отримали нових послів у Чехії. Сьогодні я отримав їхні вірчі грамоти. Ласкаво просимо", — йдеться у дописі Павела.

У коментарі Укрінформу Зварич розповів, що після вручення вірчих грамот він мав розмову із главою Чехії під час якої він підкреслив, що зараз відносини між Україною і Чехією перебувають на "дуже високому рівні". Водночас Київ і надалі співпрацюватиме з Прагою, щоб спільно наблизити перемогу України над Росією.

Посольство України в Чехії було без очільника з липня 2022 року, коли було звільнено з цієї посади Євгена Перебийноса. Наразі він є заступником міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

21 червня президент Володимир Зеленський звільнив Василя Зварича з посади посла України в Польщі й призначив його очільником українського зовнішньополітичного представництва у Чехії.

У Варшаві Зварич працював послом з 2022 року, але в минулому має досвід роботи на різних посадах у посольстві в Польщі. Він також працював в посольствах України в США і Туреччині.

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