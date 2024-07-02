НБУ підвищив курс долара до гривні

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс долара на 3 липня відносно гривні на рівні 40,7476 грн за 1 долар (+0,1063 грн).
Курс валют оприлюднений на сайті НБУ.
Сьогодні, 2 липня, долар коштує 40,6413 гривні.
Курс євро 3 липня становитиме 43,6977 гривні за 1 євро (+0,0124 грн). Сьогодні, 2 липня, євро коштує 43,6853 гривень.
Курс валют від НБУ. Сайт НБУ
У січні голова Національного банку Андрій Пишний заявив, що курс долара до гривні упродовж 2024 року коливатиметься відповідно до ринкових умов та сезонності.
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