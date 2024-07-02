НовиниВійнаВибори в СШАМобілізаціяВідключення світлаІсторіїЄСВідеоЗлочини РФРозслідуванняУкраїна і НАТОТОП РегіонівЄвро-2024ХарківщинаЗброяКорупція
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
НБУ підвищив курс долара до гривні
КУРС ВАЛЮТНБУЕКОНОМІКАУКРАЇНАГРОШІПодіїЕкономікаЖиття

НБУ підвищив курс долара до гривні

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
НБУ підвищив курс долара до гривні
НБУ підвищив курс долара до гривні. УНІАН

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс долара на 3 липня відносно гривні на рівні 40,7476 грн за 1 долар (+0,1063 грн).

Курс валют оприлюднений на сайті НБУ.

Сьогодні, 2 липня, долар коштує 40,6413 гривні.

Курс євро 3 липня становитиме 43,6977 гривні за 1 євро (+0,0124 грн). Сьогодні, 2 липня, євро коштує 43,6853 гривень.

Курс валют від НБУ
Курс валют від НБУ. Сайт НБУ

У січні голова Національного банку Андрій Пишний заявив, що курс долара до гривні упродовж 2024 року коливатиметься відповідно до ринкових умов та сезонності.

Топ дня
Часів Яр, війна
Орбан в Україні, РФ намагається наступати на Часів Яр. 859 день війни. Онлайн Важливо
Зеленський і Орбан
Зеленський і Орбан домовилися про відкриття в Угорщині української школи
Орбан і Зеленський
"Принципові питання" у відносинах між країнами й припинення вогню. Заяви Зеленського й Орбана за підсумками зустрічі
Повітряні Сили ЗСУ підтвердили удар по російському складу боєприпасів у Криму 1 липня
Повітряні Сили ЗСУ підтвердили удар по російському складу боєприпасів у Криму 1 липня
Зеленський, Орбан
Прем'єр Угорщини прибув до Києва та зустрівся із Зеленським

Вибір редакції
"Гострі картузи" на Харківщині
"Приїхали, розклалися, пошукали цілі, уразили". Як воюють"Гострі картузи" на Харківщині
будівництво військового меморіального кладовища
"Пошани ми не отримали". Що відбувається з будівництвом Національного військового меморіального кладовища
проукраїнський мітинг у Херсоні у березні 2022 року
Справа Барчуків: історія родини, яка провела 13 місяців в ув’язненні на окупованій частині Херсонщини
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Курс валют на 2 липня 2024 від Нацбанку
Який курс долара та євро встановив Нацбанк на 2 липня
Курс валют, долар, гривня
Гривня подолала черговий історичний максимум відносно долара. НБУ встановив курс валют на 31 травня
Долар по 40,1 грн
Долар вперше коштує вище 40 грн — НБУ
Національний банк України
НБУ підвищив курси долара та євро
На початок