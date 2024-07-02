Цифрова копія військово-облікового документа – військового квитка або тимчасового посвідчення – має однакову силу з паперовою версією і згенерувати її можна у застосунку "Резерв+".

Про це повідомляє Міноборони.

"З 18 червня військово-обліковий документ у "Резерв+" отримав таку саму юридичну силу, як і паперовий військовий квиток чи тимчасове посвідчення. Тому його копію можна використовувати у всіх ситуаціях, де це необхідно. Наприклад, при прийомі на роботу або отриманні послуг у ЦНАПі", — зазначили у міністерстві.

У МОУ пояснили, що копію військово-облікового документа можна за кілька кліків згенерувати у застосунку Резерв+: