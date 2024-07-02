Цифрова копія військово-облікового документа – військового квитка або тимчасового посвідчення – має однакову силу з паперовою версією і згенерувати її можна у застосунку "Резерв+".
Про це повідомляє Міноборони.
"З 18 червня військово-обліковий документ у "Резерв+" отримав таку саму юридичну силу, як і паперовий військовий квиток чи тимчасове посвідчення. Тому його копію можна використовувати у всіх ситуаціях, де це необхідно. Наприклад, при прийомі на роботу або отриманні послуг у ЦНАПі", — зазначили у міністерстві.
У МОУ пояснили, що копію військово-облікового документа можна за кілька кліків згенерувати у застосунку Резерв+:
- Зайти у "Резерв+" та оновити дані.
- Отримати документ з QR-кодом. Для цього потрібно натиснути на три крапки біля документа.
- Обрати "завантажити PDF".
- Зберегти файл документа на Google Drive чи відправити собі на пошту або в месенджер.
- Роздрукувати.