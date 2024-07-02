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Як згенерувати цифрову копію військового квитка у "Резерв+"?: пояснили у Міноборони
Закон про мобілізаціюМобілізаціяМІНОБОРОНИЖиття

Як згенерувати цифрову копію військового квитка у "Резерв+"?: пояснили у Міноборони

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Резерв+
Мобільний застосунок "Резерв+" на екрані мобільного телефону. УНІАН/ Віктор Ковальчук

Цифрова копія військово-облікового документа – військового квитка або тимчасового посвідчення – має однакову силу з паперовою версією і згенерувати її можна у застосунку "Резерв+".

Про це повідомляє Міноборони.

"З 18 червня військово-обліковий документ у "Резерв+" отримав таку саму юридичну силу, як і паперовий військовий квиток чи тимчасове посвідчення. Тому його копію можна використовувати у всіх ситуаціях, де це необхідно. Наприклад, при прийомі на роботу або отриманні послуг у ЦНАПі", — зазначили у міністерстві.

У МОУ пояснили, що копію військово-облікового документа можна за кілька кліків згенерувати у застосунку Резерв+:

  • Зайти у "Резерв+" та оновити дані.
  • Отримати документ з QR-кодом. Для цього потрібно натиснути на три крапки біля документа.
  • Обрати "завантажити PDF".
  • Зберегти файл документа на Google Drive чи відправити собі на пошту або в месенджер.
  • Роздрукувати.

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