Литва вийде з Конвенції про касетні боєприпаси

Президент Литви Гітанас Науседа підтримав вихід своєї країни з Міжнародної конвенції про заборону касетних боєприпасів.

Про це повідомляє литовський мовник LRT.

"Президент хоче мобілізувати всі можливі засоби, зокрема касетні боєприпаси, для оборони країни і зміцнення потенціалу Збройних сил Литви. Президент підтримує денонсацію Договору Осло про касетні боєприпаси, а подальші дії Литви будуть координуватися з союзниками", — ідеться в коментарі від канцелярії президента.

Міноборони Литви зареєструвало відповідний проєкт постанови 28 червня.

Міністр оборони Лаурінас Кащюнас повідомив, що проєкт буде представлений на затвердження уряду цього тижня, а 11 липня Гітанас Науседа внесе його на розгляд Сейму.

Литовська влада вважає, що вихід країни з Конвенції необхідний у зв'язку зі зміною геополітичних обставин після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Конвенція про касетні боєприпаси була підписана в Дубліні в грудні 2008 року і набула чинності 1 серпня 2010 року. Литва приєдналася до Конвенції про касетні боєприпаси в 2011 році.

Нагадаємо, що в середині липня 2023 року США передали касетні боєприпаси Україні як військову підтримку.

Що таке касетні боєприпаси

Касетний боєприпас — це особливий вид снаряда з тонкими стінками. Основним елементом касетного боєприпасу є головна снарядна частина. Цю форму наповнюють дрібними осколками, авіамінами, протитанковими, протипіхотними або запальними мінами. Одна касетна бомба може містити мінімум десять мін та дрібних деталей до них, які перебувають у спеціальних стінках-перегородках. Таким чином у бомбі міститься велика кількість маленьких бомб, які після детонації в повітрі висипаються та розсипаються по всій зоні ураження.

Понад 120 країн приєдналися до конвенції, яка забороняє їх використання як негуманне та невибіркове, значною мірою через високий рівень несправностей, які засмічують ландшафт суббоєприпасами, що не вибухнули, що загрожує як дружнім військам, так і цивільним особам, часто протягом десятиліть після закінчення конфлікту. США, Україна та Росія, яка, як стверджується, широко використовувала їх в Україні, не є сторонами конвенції. Вісім із 31 члена НАТО, включаючи США, не ратифікували конвенцію.