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Україна очікує посилення ППО в липні — Зеленський
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Україна очікує посилення ППО в липні — Зеленський

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Зеленський на Донеччині
Президент України Володимир Зеленський на Донеччині, Україна, 26 червня 2024 рік. Офіс президента

Україна планує досягти підвищення можливостей протиповітряної оборони та інших удосконалень безпеки протягом липня.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 1 липня.

Промова відбулася після зустрічі з делегацією Конгресу Сполучених Штатів Америки та кількох зустрічей між Офісом Президента та МЗС України.

"Ми детально пройшлися всіма планами на липень. І цей місяць може принести Україні ще більше сили, зокрема в захисті неба та в наближенні реальної безпеки для нашої країни", – заявив президент Володимир Зеленський 1 липня.

Український уряд узгоджений щодо пріоритетів і цілей у переговорах із закордонними партнерами, зокрема зі Сполученими Штатами, зазначив Зеленський. Він закликав керівництво США забезпечити отримання Україною зброї великої дальності, достатньої кількості винищувачів і додаткових систем протиповітряної оборони, назвавши ці ресурси "вирішальними факторами, які впливають на весь хід цієї війни".

Україна також сподівається досягти прогресу на шляху вступу в ЄС протягом наступного місяця і підпише більше двосторонніх угод з європейськими союзниками у сфері безпеки, сказав президент.

1 липня стало відомо, що Нідерланди завершили оформлення ліцензії на експорт F-16 для України і "незабаром відбудеться поставка першого літака". Також мають передати сім двигунів для цих літаків.

Що відомо про передачу Україні F-16

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і голова уряду Нідерландів Марк Рютте 19 травня 2203 року оголосили про готовність США схвалити навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

У Вашингтоні сказали, що можуть надати літаки Києву, але за умови — не атакувати територію Росії. 22 травня 2023 року речник Держдепу США Метью Міллер заявив, що постачання Україні винищувачів F-16 є пріоритетом. Реалізовувати відповідний план партнери України розпочали за кілька місяців.

Наступного дня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що західні союзники визначатимуть індивідуально, коли починати навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Зеленський повідомив, що Нідерланди нададуть 42 літаки. Літаки відправлять після того, як будуть виконані умови, серед яких забезпечення необхідної інфраструктури та завершення навчання пілотів.

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