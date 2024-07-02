Україна очікує посилення ППО в липні — Зеленський

Україна планує досягти підвищення можливостей протиповітряної оборони та інших удосконалень безпеки протягом липня.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 1 липня.

Промова відбулася після зустрічі з делегацією Конгресу Сполучених Штатів Америки та кількох зустрічей між Офісом Президента та МЗС України.

"Ми детально пройшлися всіма планами на липень. І цей місяць може принести Україні ще більше сили, зокрема в захисті неба та в наближенні реальної безпеки для нашої країни", – заявив президент Володимир Зеленський 1 липня.

Український уряд узгоджений щодо пріоритетів і цілей у переговорах із закордонними партнерами, зокрема зі Сполученими Штатами, зазначив Зеленський. Він закликав керівництво США забезпечити отримання Україною зброї великої дальності, достатньої кількості винищувачів і додаткових систем протиповітряної оборони, назвавши ці ресурси "вирішальними факторами, які впливають на весь хід цієї війни".

Україна також сподівається досягти прогресу на шляху вступу в ЄС протягом наступного місяця і підпише більше двосторонніх угод з європейськими союзниками у сфері безпеки, сказав президент.

1 липня стало відомо, що Нідерланди завершили оформлення ліцензії на експорт F-16 для України і "незабаром відбудеться поставка першого літака". Також мають передати сім двигунів для цих літаків.

Що відомо про передачу Україні F-16

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і голова уряду Нідерландів Марк Рютте 19 травня 2203 року оголосили про готовність США схвалити навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

У Вашингтоні сказали, що можуть надати літаки Києву, але за умови — не атакувати територію Росії. 22 травня 2023 року речник Держдепу США Метью Міллер заявив, що постачання Україні винищувачів F-16 є пріоритетом. Реалізовувати відповідний план партнери України розпочали за кілька місяців.

Наступного дня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що західні союзники визначатимуть індивідуально, коли починати навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Зеленський повідомив, що Нідерланди нададуть 42 літаки. Літаки відправлять після того, як будуть виконані умови, серед яких забезпечення необхідної інфраструктури та завершення навчання пілотів.