ООН просить Росію припинити втручання в роботу європейських супутникових систем

Росію попросили припинити втручання в роботу європейських супутникових систем, оскільки управління повітряним рухом, як кажуть, було під загрозою.

Про це повідомляє британський канал Sky News.

Міжнародний союз електрозв’язку (МСЕ) розглянув серію скарг від України та чотирьох країн Європейського Союзу – Франції, Нідерландів, Швеції та Люксембургу.

Вони стверджували, що сигнали GPS були заглушені, управління повітряним рухом порушений, а дитячі телеканали були перервані, щоб показати насильницькі кадри війни в Україні.

Міжнародна спілка електрозв'язку (ITU) "висловив серйозну стурбованість щодо використання сигналів для створення навмисних шкідливих перешкод". Там додали, що збої в роботі французьких і шведських супутникових мереж, "ймовірно, виникли через земну станцію, розташовану в районах Москви, Калінінграда та Павлівки".

Спілка описала інциденти як "надзвичайно тривожні та неприйнятні" та попросив Росію негайно припинити і провести розслідування. Міжнародний союз електрозв’язку також запропонував провести зустріч між Росією та постраждалими країнами. Москва заперечує порушення правил.

Кремль також поскаржився на ймовірне втручання супутників з боку країн НАТО — те, що не було розглянуто на зустрічі ITU минулого тижня.