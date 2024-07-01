Айтівець Паха отримав відмову у мобілізації на початку повномасштабної війни. Але чоловік наполіг на своєму й згодом з ТРО він потрапив до 5-ї штурмової бригади. У батальйоні розвідки у нього свій невеликий підрозділ із двома майстернями. Паха та його хлопці знайшли спосіб не лише отримувати достатньо дронів, а й збирати гроші на витратні матеріали.

Та чи варто українцям і далі скидатися на дроні, що буде, коли вони перестануть донатити, і що держава ніколи не зробить швидше за волонтерів.

Про це – у третьому, завершальному епізоді документального серіалу від Суспільного "Дроні-камікадзе". Аналізують Сергій Стерненко, Марія Берлінська, Тарас Чмут та керівник мілітарного напрямку з фонду Сергія Притулі Богдан Данилів.